Чикаго, США, 11 апреля, 2017, 09:08 — ИА Регнум. В США сотрудника полиции, который волоком вытащил из переполненного самолета пассажира, временно отстранили от службы, пишет The New York Times.

Скриншот с видео Man Is Forciby Removed From United Airlines Flight Becaus В самолете

Инцидент произошел в аэропорту Чикаго. Авиакомпания United Airlines продала билетов на рейс больше, чем мест в самолете, и четыре пассажира не смогли занять свои места. Два человека отказались от перелета, взяв денежную компенсацию, гостиницу и билет на следующий день.

Два пассажира остались в салоне самолета и полицейские решили выбрать наугад, кто из них не полетит. Один из мужчин заявил, что должен лететь в Луисвилл — он врач и не может отменить утром прием пациентов.

Упиравшегося пассажира силой выволокли из самолета. По данному факту проводится проверка чрезмерного применения силы и уместности действий офицера полиции. Имена полицейских не разглашаются.

В авиакомпании United Airlines пояснили, что в данном случае пассажир сопротивлялся «стандартной процедуре». Глава компании Оскар Муньос заявил, что мужчина отказался от компенсации, а так как не оказалось добровольцев, готовых не лететь, начал повышать голос и отказался выполнять инструкции экипажа.