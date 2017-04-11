Москва, 11 апреля, 2017, 07:46 — ИА Регнум.



Mos.ru Программа по сносу пятиэтажек в Москве

График сноса пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения утвержден на 2017 год, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

По словам главы Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, в городе осталось 65 пятиэтажных домов первого периода домостроения, которые предназначены под снос. Уже снесено 1657 таких зданий.

«В график сноса на 2017 год включено 63 жилых дома «сносимых» серий, из них за счет средств горбюджета — 49 домов, по инвестиционным контрактам — 14 домов», — сказал он.

Как пояснил глава департамента, в I квартале уже снесены 11 домов, причем девять — за счет бюджетных средств.

Всего программа сноса предусматривает демонтаж 1722 пятиэтажек. В общей сложности их площадь составляет шесть миллионов 339,6 тысячи квадратных метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля мэр Москвы Сергей Собянин назвал первый шаг по реализации программы реновации жилья — это формирование списка подлежащих сносу зданий. Перечень, вероятно, будет сформирован уже к началу 1 мая 2017 г.

6 апреля заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин пояснил, что решение о сносе пятиэтажных домов в городе будет приниматься только в случае согласия на это 80−90% жильцов.