Москва, 11 апреля, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Российский бизнесмен Алишер Усманов намерен подать в суд на оппозиционера Алексея Навального и обратиться с заявлением о клевете в правоохранительные органы. Об этом сам Усманов сообщил ТАСС.

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«Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения — клевета, — говорит предприниматель. — Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления».

По словам бизнесмена, он ведет свои дела законно и прозрачно, поэтому у оппозиционера нет «морального права» выдвигать какие-либо обвинения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Навальный и его так называемый фонд борьбы с коррупцией 2 марта опубликовали «расследование» о том, что некоторые благотворительные и некоммерческие фонды якобы напрямую связаны с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В этом «расследовании» также упоминался и Усманов.

Примечательно, что «расследование» Навального основывалось в том числе и на фотографиях Медведева в его аккаунте в Instagram.

В правительстве и в Кремле не отнеслись к «расследованию» Навального серьезно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство РФ не считает так называемое расследование Навального достойным развернутого комментария. В деталях с этим материалом в Кремле не знакомились, сказал Песков.

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