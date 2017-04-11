Ангела Меркель поддержала авиаудар США по Сирии
Берлин, 11 апреля, 2017, 06:46 — ИА Регнум.
В ходе телефонного разговора канцлера Германии и президента США выяснилось, что Ангела Меркель поддерживает Дональда Трампа и считает, что авиаудар США в Сирии был обоснованным, сообщает Die Tagesschau.
«Башар Асад должен быть привлечен к уголовной ответственности за совершение химической атаки», — отмечает Меркель.
Администрация Белого дома сообщила, что 10 апреля Дональд Трамп совершил ряд телефонных звонков. Поддержку США высказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Часть международного сообщества осуждает режим нынешнего президента Сирии, обвиняя его в совершении химической атаки 4 апреля, в результате которой погибли около 90 людей.
В ответ США сбросили 7 апреля бомбы на авиабазу «Шайрат» в провинции Идлиб, с которой предположительно могла быть осуществлена химическая атака.