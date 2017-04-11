Берлин, 11 апреля, 2017, 06:46 — ИА Регнум.



Euku Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

В ходе телефонного разговора канцлера Германии и президента США выяснилось, что Ангела Меркель поддерживает Дональда Трампа и считает, что авиаудар США в Сирии был обоснованным, сообщает Die Tagesschau.

«Башар Асад должен быть привлечен к уголовной ответственности за совершение химической атаки», — отмечает Меркель.

Администрация Белого дома сообщила, что 10 апреля Дональд Трамп совершил ряд телефонных звонков. Поддержку США высказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Часть международного сообщества осуждает режим нынешнего президента Сирии, обвиняя его в совершении химической атаки 4 апреля, в результате которой погибли около 90 людей.

В ответ США сбросили 7 апреля бомбы на авиабазу «Шайрат» в провинции Идлиб, с которой предположительно могла быть осуществлена химическая атака.