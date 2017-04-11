Хабаровск, 11 апреля, 2017, 05:42 — ИА Регнум. Три предыдущих года цены на недвижимость в Хабаровске падали. Не принес сюрпризов и 2017 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В декабре 2016 года аналитики в различных СМИ пугали хабаровчан резким взлетом цен на жилье. Между тем, специалисты рынка утверждали: никаких особенных изменений не произойдет. И оказались правы. Сегодня купить собственную квартиру в Хабаровске по силам горожанам с совершенно разным уровнем доходов.

Порталы объявлений о продаже недвижимости в Хабаровске предлагают великое разнообразие жилья. Претенциозная «трешка» в центре, на улице Гоголя, «все как положено — много золота, лепнины и колонн», обойдется желающему провести жизнь в «музее» в 15 млн рублей. Скромная «однушка», 19 кв.м., чуть подальше, на улице Трехгорной, продается всего-то за 998 тысяч рублей. Причем, продает агентство, следовательно, если поставить себе цель обойтись без посредников, можно найти и подешевле. А вот однокомнатная квартира — студия, площадью в 58 кв.м. от частного лица и с хорошим ремонтом продается за 3 млн 600 тыс рублей.

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«Никаких сюрпризов не ждем. Цены на квартиры уже сформировались, и я не думаю, что они будут критически падать или расти», — комментировал в декабре 2016 года ситуацию на рынке жилья в Хабаровске генеральный директор агентства недвижимости «Легион» Дмитрий Серов ИА Хаб. Инфо.

И оказался прав. Напряженная экономическая ситуация в стране заставила хабаровчан экономить на всем, включая недвижимость. Бесспорным лидером на рынке продаж стали «вторички». Самыми востребованными — дешевые «хрущевки» без ремонта. Хотя сегодня агентства недвижимости предлагают новостройки с очень интересной, часто разноуровневой, планировкой, в микрорайонах. Однокомнатную квартиру в таком доме можно купить за 1,5 млн рублей, двухкомнатную — в районе 2,7 млн. Квартиры сразу от застройщика, со свободной планировкой, то есть, «без ничего», включая ремонт, межкомнатные двери и сантехнику, то есть, просто квадратные метры, можно найти и дешевле, но ненамного.

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Как сообщало ИА REGNUM, самое дорогое вторичное жилье находится в Сахалинской области. Строительство в островном регионе обходится очень дорого в связи с тем, что почти все стройматериалы на острова приходится завозить с материка. В середине 2016 года стоимость квадратного метра на «вторичке» обходилась сахалинцам в 87,3 тыс. рублей. За Сахалином по дороговизне жилья на вторичном рынке следовали в прошлом году Приморье и Якутия. Самый дешевый вторичный квадратный метр базировался в прошлом году в ЕАО — по состоянию на май месяц он стоил вдвое дешевле, чем на Сахалине — 42,8 тыс. рублей