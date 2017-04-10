Нью-Дели, 10 апреля, 2017, 21:19 — ИА Регнум. Австралия готова начать поставки урана в Индию так скоро, как это возможно, заявил премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, 10 апреля сообщает The Economic Times.

Уран

Вскоре после проведения переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Тернбулл заявил, что сотрудничество между двумя странами в энергетическом секторе находится на подъеме и Австралия хотела бы помочь Индии в создании ядерной энергетики.

«Мы тесно сотрудничаем с Индией для удовлетворения соответствующей потребности в поставках топлива для гражданской ядерной программы Индии», — заявил премьер-министр Австралии.

Со своей стороны Моди заявил, что Австралия в настоящий момент готова экспортировать уран в Индию после принятия соответствующего законодательства. Коммерческий экспорт австралийского урана в Индию может начаться в ближайшее время.

Напомним, Индия, чья атомная энергетика вырабатывает всего 3% от общего объема производства электроэнергии, станет первой страной, которая импортирует австралийский уран, не подписав договора о нераспространении ядерного оружия.

Австралия располагает примерно 40% мировых запасов урана и ежегодно экспортирует около 7 тыс. тонн уранового концентрата.