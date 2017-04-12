Степанакерт, 12 апреля, 2017, 04:24 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах. Шуша

«Четырехдневная война» в Нагорном Карабахе началась внезапным нападением Азербайджана в ночь на 2 апреля 2016 года. Официальным окончанием этого конфликта стало достижение договоренности о перемирии 5 апреля на встрече начальников генштабов Армении и Азербайджана в Москве. Подробно о развитии конфликта и его значении для ситуации вокруг НКР пишет военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Потери с карабахской стороны составили около 100 человек, азербайджанская лишилась порядка 300−400 человек. Территориальное приобретение атаковавших — 800 гектаров территории Нагорно-Карабахской Республики, по официальной информации от президента Армении Сержа Саргсяна. Некоторого преимущества азербайджанским войскам удалось достичь в первый день, за счет использования фактора внезапности. Но все успехи атакующих были сведены на нет действиями сил обороны НКР.

В ходе операции по вытеснению азербайджанского спецназа, вошедшего в приграничное село Талыш, было уничтожено до 50 элитных бойцов, в том числе полковник, подполковник и майор. Основной же удар Баку в направлении города Агдам был сорван упреждающим ударом карабахской артиллерии 4 апреля. Именно эта неудача, в сочетании с многочисленными жертвами и отсутствием всякого продвижения на других направлениях, и заставила Баку прекратить военные действия, фактически не выполнив никаких задач.

Если до «Апрельской войны» руководство Армении, представляющей Нагорно-Карабахскую Республику, и Азербайджана встречались с достаточно большой регулярностью, всячески имитируя переговоры, то после апреля 2016 года встречи стали редкостью. Понятно, что никакое международное сообщество после развязанной Баку агрессии не может оказывать давление на Армению в вопросе возврата «пояса безопасности» без удовлетворения требований Еревана по введению мониторинга на границе. Что же это означает для Азербайджана?

Подробности в статье «Четырехдневная война» в Нагорном Карабахе: кто все-таки победил?»

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