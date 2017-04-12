Москва, 12 апреля, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Название «Жестокие мечты» можно понять буквально: как выражение попытки соединить наивное и жестокое, романтическое и убийственное, остросюжетное и глубокое, идеалистичное и драматическое. Что отличает этот фильм и чем он может оказаться особенно близким российскому зрителю, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Будучи добротно, талантливо и со вкусом снято, это кино рассказывает нам историю двух сельских подростков — историю их первой любви и первых испытаний, которые оказываются куда более суровыми, чем принято переживать киноперсонажам нежного возраста.

И при этом фильм не банален, даже несмотря на то, что в нем не обошлось без чисто подросткового, инфантильного максимализма с его делением мира на черное и белое. Вот два главных героя, они прекрасны и чисты, вот окружающий их мир, он бессердечен; вот отец главной героини, он воплощенное зло; а вот столкновение этих милых подростков с реальностью, в которой им приходится стать преступниками.

Их выбор между счастьем с одной стороны и чужими деньгами и убийством с другой — нравственный выбор, который отличает «Жестокие мечты» от множества прочих фильмов, где персонажи вообще не считают нужным утруждать себя размышлениями о должном.

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