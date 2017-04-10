Могадишо, 10 апреля, 2017, 20:07 — ИА Регнум.



Цитата из хф «Пираты ХХ века». реж. Борис Дуров. 1979. СССР Пираты

Китайский сторожевой корабль в Аденском заливе освободил от пиратов сухогруз под флагом Тувалу, сообщает агентство «Синьхуа».

По информации агентства, после получения от Организации морских торговых операций Великобритании сообщения о захвате пиратами к северо-западу от острова Сокотра сухогруза, в этот район был оперативно направлен сторожевой корабль «Юйлинь» ВМС Китая из состава 25-го конвойного отряда в Аденском заливе и водах Сомали.

После того, как экипаж сторожевика убедился, что весь экипаж сухогруза укрывается в аварийном отсеке, под прикрытием палубного вертолета 16 спецназовцев на катере подошли к сухогрузу, поднялись на борт сухогруза, а затем за считанные минуты освободили всех заложников в числе 19 человек.

Отмечается, что с 2008 года китайские военные корабли в Аденском заливе и водах Сомали сопроводили 6367 судов, 3274 из которых принадлежали зарубежным странам и международным организациям.

Китайские военные моряки освободили два корабля, захваченных пиратами, и отбили атаки пиратов на 43 судна, из которых 23 были китайскими и 20 принадлежали иным государствам.