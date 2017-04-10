Нижний Новгород, 10 апреля, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Появившаяся в СМИ информация о том, что из-за угрозы обрушения тоннеля одна из веток метрополитена в Нижнем Новгороде будет закрыта на продолжительный срок, не соответствуют действительности. Об этом сообщили ИА REGNUM в мэрии города, комментируя появившуюся информацию о критическом состоянии тоннеля на перегоне между станциями Чкаловская и Ленинская.

Андрей Репин Метро

«Критической или аварийной ситуацию назвать нельзя. Этот участок нижегородского метро является объектом первой пусковой очереди и самым первым, запущенным в городе в 1985 году. Тоннель был построен по экспериментальной технологии с использованием нового на тот момент материала — пресс-бетона. Практика показала, что этот материал подвержен протечкам», — заявили в мэрии.

В администрации также отметили, что из-за нерационального проектировочного решения 30-летней давности и длительного срока эксплуатации наступила необходимость в проведении ремонтных работ на указанном участке.

В настоящее время проводится обследование тоннеля, по результатам которого будет принято решение об организации ремонта. Ремонт будет производиться в ночное время.