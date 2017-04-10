Москва, 10 апреля, 2017, 19:52 — ИА Регнум. Видеоролик так называемой химической атаки в сирийской провинции Идлиб является постановочным. Об этом член Совфеда Игорь Морозов сказал сегодня, 10 апреля, в эфире передачи «Первая студия» на «Первом канале».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат». По мнению американских властей, с этой авиабазы сирийские ВВС нанесли удар бомбами с боевыми отравляющими веществами по населенному пункту Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Утверждается, что в результате этой химической атаки погибли несколько десятков мирных жителей, в том числе дети.

На данный момент единственным «доказательством» того, что данный инцидент действительно имел место, является видеоролик, распространенный так называемой сирийской оппозицией.

На видеоролике так называемые «Белые каски» откачивают бездыханных взрослых и детей и обливают их водой. Утверждается, что все пострадавшие на ролике попали в зону применения боевых отравляющих веществ, конкретно — зарина. На ролике видно, что некоторые пострадавшие приходят в себя.

Член Совета Федерации Игорь Морозов заявил, что ролик явно постановочный, так как заявленные в нем события просто не могут происходить.

«Все что мы видели с вами в Идлибе… невозможно вот так бегать, как бегали «Белые каски», потому что зарин — это нервно-паралитический газ длительного действия. Восемь часов минимум там вообще никого не должно быть. Вы посмотрите, как они все бегают без специального оборудования, оснащения, противогазов. И самое главное — чувствуют себя великолепно, позируя перед камерой», — сказал Морозов.

На возражения оппонентов о том, что взрослые на этом видео якобы спасают детей, Морозов ответил: «Они должны были лечь вместе с детьми, которые там лежат и смотрят на камеру». Сенатор пояснил, что после отравления зарином люди не могут так себя вести, как ведут на видеоролике.

В связи с этим Морозов вспомнил повод для вторжения США в Ирак в 2003 года. Тогда государственный секретарь США Колин Пауэлл размахивал в Совете Безопасности ООН пробиркой, в которой, по его словам, находится химическое оружие Саддама Хусейна. Именно наличием у Саддама химического оружия и было обосновано вторжение в Ирак.

«Когда государственный секретарь США, бывший генерал Колин Пауэлл размахивал этой пробиркой, то любой военный человек понимает, что отравляющими веществами нельзя просто так размахивать в Совете Безопасности ООН», — напомнил политик историю с пробиркой Колина Пауэлла, после которой США вторглись в Ирак.

Напомним, что никакого химического оружия в Ираке так и не нашли, но в результате американского вторжения погибли сотни тысяч людей и большое число иракцев ушло в радикальные террористические группировки. Собственно, террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникла в Ираке.

«Американцы, как и в 2003 году, использовали этот инцидент для нанесения удара по всем международным переговорным позициям, которые уже начали формироваться в Женеве, в Астане. Они нанесли удар по отношениям с Россией, они нанесли удар и, вообще, пощечину, я считаю, Китаю, потому что в это время Си Цзиньпин как раз находился с официальным визитом в США», — делает вывод Морозов.