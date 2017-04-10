Москва, 10 апреля, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Решение президента США Дональда Трампа о нанесении ракетных ударов по Сирии является прецедентом, подрывающим основы международного права. Об этом 10 апреля заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире передачи «Первая студия» на «Первом канале».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Флаг

«Наземная операция в Сирии уже проходит. Там присутствуют специальные подразделения США — неофициально, но присутствуют. Если речь идёт о штурме Ракки, что изначально хотел сделать Трамп, то это можно сделать достаточно оперативно и быстро. Но если это долгосрочная операция, то, как и в случае с рейтингом Джорджа Буша-младшего, эта схема будет примерно следующая: у него будет пик на возрастание, а потом пойдёт обвал, когда начнётся усталость от войны», — заявил Абзалов.

Если операцию нельзя будет закончить в течение одного месяца или хотя бы двух, то за это время его рейтинг пойдёт вниз, но Трампа сейчас толкают на то, чтобы быстрыми решениями этот рейтинг поднять. «Но цена вопроса — например, вторжение в Сирию, — будет очень колоссальная. Туда придётся завязываться. Причём самое интересное, без схем обеспечения. Плюс ко всему на это будет накладываться серьезное давление в Конгрессе», — пояснил политолог.

Трамп пошел на это, «чтобы заткнуть рот республиканцам в Конгрессе», получить своё большинство для проведения своих законопроектов — и по Obamacare, которое ему не дали провести, и, соответственно, по экономической политике, уверен эксперт. И если президент США попытается такими внешними решениями «закрыть» внутренние проблемы, и эти короткие решения превратятся в долгосрочные, политическая карьера Трампа обрушится так же, как у Джорджа Буша.

«У Буша тоже была отличная экономическая программа. Он тоже пытался всё это сделать. Но проблема заключалась в том, что он завяз на внешнем контуре. Трампа сейчас толкают в эту же ловушку, против которой он выступал изначально и в которую попался Обама», — заключил Абзалов.

В ночь на 7 апреля армия США при помощи 59 ракет «Томагавк» нанесла удар по аэродрому «Шайрат» в Сирии, который используют правительственные войска.

Удар по базе правительственных войск был нанесен в ответ на химическую атаку, якобы произошедшую в сирийской провинции Идлиб. Ответственность за инцидент США возложили на войска, лояльные сирийскому лидеру Башару Асаду. Официальный Дамаск, в свою очередь, все подобные обвинения отвергает.