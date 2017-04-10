Москва, 10 апреля, 2017, 19:39 — ИА Регнум.



Юрий Гагарин

Пресс-конференция, посвященная Всероссийскому историческому квесту «Первый. Космический», прошла в Москве.

Подробности о первом в России «космическом» квесте рассказала руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова и представители партнеров квеста — директор Департамента общественных связей ОРКК Дмитрий Шишкин и заместитель директора департамента развития персонала Государственной корпорации «Роскосмос» Ольга Фомина. Также в пресс-конференции принял участие Герой России, космонавт Максим Сураев, который рассказал о некоторых заданиях квеста и о том, какую роль в создании «первого космического» сыграли космонавты.

«Я очень рад, что в квестах участвует преимущественно молодежь. Формат квеста привлекает подрастающее поколение и демонстрирует яркий пример того, как надо работать с молодежью и коммуницировать с ней. Большое спасибо за возможность поучаствовать при создании такой игры», — оценил предстоящий квест Герой России летчик-космонавт, Максим Сураев.

«Первый. Космический» — это настоящая история, основанная на реальных фактах об освоении космоса, запуске ракет, жизни и работе на орбитальной станции. Ряд задания и этапов расскажут о личном опыте космонавтов, Героев России Сергея Волкова и Сергея Рязанского. Участникам квеста предстоит попробовать себя в роли космонавтов и ученых, в игровой форме познакомиться с историей освоения космического пространства, а затем использовать полученные знания для «спасения земли от надвигающейся энергетической катастрофы». По единому сценарию квест «Первый. Космический» проведут в 77 регионах России.

«Волонтеры Победы» в регионах попытались максимально использовать все инфраструктуры, связанные с космосом — музеи и планетарии. В Москве квест пройдет в Российском государственном научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина.

«Волонтеры Победы уверены, что использование квестов вместе с традиционными форматами изучения истории поможет существенно повысит уровень исторической образованности граждан нашей страны. Результаты анкетирования участников прошлых квестов это подтверждают», — рассказала руководитель движения Ольга Амельченкова.

Участником «исторического полета» может стать любой желающий в возрасте от 14 лет. Совершеннолетним кандидатам в космонавты необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте волонтерыпобеды. рф, а затем связаться с руководителем «Волонтеров Победы» в своем регионе.

Школьникам же необходимо сформировать собственные команды-экипажи и выйти на связь с региональным координатором Российского движения школьников.

Организаторами Всероссийского исторического квеста «Первый. Космический» является Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» совместно с «Российским движением школьников» и «Роспатриотцентром» при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», Объединенной ракетно-космической корпорации, «Информационным центром атомной отрасли» и Госкорпорации «Росатом».