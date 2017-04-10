Москва, 10 апреля, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Во время передачи «Время покажет» политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян был вынужден покинуть студию в связи с обсуждением личности и творчества советского поэта Евгения Евтушенко, несмотря на то, что заявленная тема передачи касалась осложнений российско-американских отношений в связи с атакой США в Сирии 7 апреля. Свою позицию лидер «Сути времени» объяснил корреспонденту ИА REGNUM.

Цитата из т/п «Время покажет». Первый канал Сергей Кургинян

«Я не разрываю мои отношения с «Первым каналом», я понимаю, что на «Первом канале» есть замечательные люди, мы давно с ними дружим. Я не собираюсь капризничать в момент, когда страна оказалась зависшей над пропастью. Но не зафиксировать свою реакцию по отношению к Евтушенко я не мог. Единственное, что сожалею, что делаю это через несколько дней после его смерти», — заявил Кургинян.

«Я совсем не сегодня начал эту дискуссию. Это давний спор. Просто единственное, что плохо, когда этот спор возникает в момент смерти человека. Две правды. И я просил меня от этого освободить», — подчеркнул он.

Политолог подчеркнул, что его уже просили ранее прийти на передачу, посвященную Евтушенко после его смерти.

«Я сказал по этому поводу, что не считаю Евтушенко великим поэтом, но поскольку он умер, не хочу порождать конфликтную ситуацию, поэтому прошу меня на эту передачу не приглашать. Меня пригласили на передачу, в которой сказали, что будут обсуждать российско-американские отношения», — заявил Кургинян.

Однако на передаче начали говорить о Евтушенко и что он — великий поэт.

«Никогда никто в Советском Союзе не называл Евтушенко великим поэтом. Это полный бред. Всегда считалось, что Вознесенский лучше как поэт, чем Евтушенко. Моя мать отстаивала его как филолог. Все остальные говорили, что он вполне бездарен, и там дальше шли неприличные эпитеты по отношению к этому. Теперь прошло время, и вот в глаза все орут, что Евтушенко великий поэт», — продолжил лидер «Сути времени», отметив, что, «в конце концов, вопрос о великих поэтах — дело филологов, критиков и, в конечном счете, публики».

Главное же заключается в том, что, по мнению политолога, Евтушенко стал символом самоизмены.

«Евтушенко надрывно кричал, восхвалял Ленина и большевиков. Я могу процитировать десятки стихов. «Идут ходоки к Ленину», «Братская ГЭС»… Это непрерывно было… «И клятвой повтори: «Я большевик!»… Когда же случилась вся эта перестройка, он, даже не объяснившись, на всё это смачно харкнул — на своё собственное творчество. И вот этот феномен массы и наших интеллигентов, которые вели народ в определенном ценностном ключе, а потом развернулись на 180 градусов — это и есть то, что я называю скверной перестройки. Не изменение политической системы, а вот эта самоизмена коллективная — всего этого интеллигентского слоя», — пояснил лидер «Сути времени».

«Строить сейчас из всего этого символ — это значит снова убить какие-то зародыши человеческого раскаяния в нашем обществе, которое предало мёртвых, отказалось от своих ценностей… А с мёртвыми-то что делать, которые за них умерли? Лейтенанту что делать, у которого у сердца был партбилет и которого убили? С ними что делать? С ребятами в Афганистане что делать, которым говорили, что они интернациональный долг исполняли? С ними что делать? Поэтому в момент этого я не мог не отреагировать — и я отреагировал», — заявил Кургинян.