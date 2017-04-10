Нижний Новгород, 10 апреля, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Передача объектов культурного наследия в частные руки при попустительстве областного Управления государственной охраны ОКН, возглавляемого Владимиром Хохловым, часто превращается в узаконенный процесс уничтожения памятника, считает вице-спикер регионального парламента Владислав Егоров. Об этом он заявил, комментируя ситуацию с «ремонтом» дома в Нижнем Новгороде в котором в юношестве жил «в людях» будущий писатель Максим Горький.

Андрей Репин Дом в Нижнем Новгороде, где «в людях» жил будущий писатель Максим Горький

В официальном ответе Управления госохраны ОКН депутатский запрос Егорова говорится, что при проведении проверки было установлено, что работы на объекте проводятся с нарушениями. В отношении собственника выдано предписание о приостановке работ и об устранении выявленных нарушений.

Кромет ого, в отношении собственника объекта будут оставлены протоколы об административных правонарушениях поч. 1 ст. 7.13, а также ст. 7.14. КоАП РФ.

При этом собственник дома на проверке состояния ОКН управлением не присутствовал. Более того, за воспрепятствование проведению проверки на собственника дома был оформлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.4.1. КоАП РФ.

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«Административные протоколы и небольшие штрафы за практически утраченный объект культурного наследия — это все, на что способно Управление госохраны ОКН по Нижегородской области. На проверку по нашему обращению чиновники собирались выехать целых два месяца. За это время дом пострадал еще больше, и его утраты безвозвратны. К сожалению, передача ОКН частные руки при попустительстве ведомства господина Хохлова часто превращается в узаконенный процесс уничтожения памятника. Посмотрите на ДК имени Свердлова — он разваливается на глазах, и власти разводят руками», — заявил Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, дом, в котором «в людях» жил будущий писатель Максим Горький, в 2014 году был продан на аукционе за 6,9 млн рублей. Вместе с домом новый владелец получил земельный участок площадью 605 кв. метров, являющийся территорией музея.

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Зимой 2017 года в доме начались активные ремонтные работы. Были снесены все внутренние перегородки и перекрытия, от дома остались только стены.

Только после того, как ситуацию предали огласке градозащитники, собственник здания получил требование остановить ремонт до проведения проверки, которую решило провести Управление государственной охраны объектов культурного наследия.