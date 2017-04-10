Душанбе, 10 апреля, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Акцию «Тотальный диктант» в Таджикистане поддержали сотни человек в трех городах: Душанбе, Худжанде и Хороге. Об этом сообщает сегодня, 10 апреля, пресс-служба представительства «Россотрудничества».

Totaldict.ru «Тотальный диктант»

«В Российском центре науки и культуры (РЦНК) г. Душанбе свое знание русского языка пришли проверить люди самых разных возрастов и профессий: преподаватели, юристы, врачи, представители СМИ и мобильных компаний, музыканты, госслужащие, инженеры, а также студенты и школьники, российские соотечественники, в том числе пенсионеры и домохозяйки.

Кто-то пришел впервые, но были и те, кто уже участвовал в акции раньше. Проявили интерес к мероприятию и гости столицы — преподаватели Киргизско-Российского (Славянского) университета, прибывшие в Душанбе для участия в научной конференции, которые не смогли остаться в стороне и не принять участие в интересном и полезном проекте. В общей сложности в РЦНК собралось более 200 человек», — говорится в сообщении.

РЦНК в Душанбе, по словам его директора Михаила Вождаева, столкнулся с нехваткой мест для всех желающих, и им пришлось становиться в очередь, пишет «Спутник Таджикистан».

«Мы, если честно, не ожидали, что сегодня к нам придет столько человек. Мы готовились максимум к 50−60 человек, а тут такое! Нам очень приятно, что стар и млад проявляют такой интерес. В прошлом году средний балл составил твердую тройку. В этом году, надеюсь, ситуация будет лучше», — отметил Вождаев.

Все участники образовательного флеш-моба смогут получить соответствующий сертификат, а «отличники» — памятные призы. Награждение запланировано на 6 июня — в «Пушкинский день русского языка в Таджикистане».

Идея проведения акции «Тотальный диктант» зародилась в Новосибирске в 2000 году, позже став масштабным международным событием. Ежегодно в один день проводится диктант, в котором бесплатно могут проверить уровень своей грамотности все желающие.

В 2017 году 8 апреля Тотальный диктант писали на 3008 площадках в 866 городах и поселках в 71 стране мира. Специально для акции текст написан известным русским писателем и сценаристом Леонидом Юзефовичем.