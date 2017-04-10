Ашхабад, 10 апреля, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с заместителем председателя Государственной думы Российской Федерации Владимиром Жириновским, прибывшим в Ашхабад для участия в посвященном Азиаде — 2017 международном конгрессе, пишет ИА «CA-news».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

В ходе переговоров глава государства и лидер Либерально-демократической партии России обсудили ряд вопросов, касающихся туркмено-российских отношений и сотрудничества в различных сферах. Особое внимание было уделено предстоящим Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, проведение которых запланировано на осень 2017 года.

После этого состоялась церемония присвоения Владимиру Жириновскому звания «Почетный старейшина народа Туркмении», во время которой туркменистанский лидер вручил известному российскому политику соответствующий нагрудный знак, а также подарил ему туркменские национальные одеяния — дон (шелковая рубаха), тельпек (меховой головной убор) и кушак (пояс), сообщает «Туркменистан сегодня».

ИА REGNUM напоминает, что 19 декабря 2010 года Олимпийский Совет Азии выбрал столицу Туркмении в качестве места для проведения пятых Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые должны стартовать 17 сентября 2017 года. Туркмения первой среди стран Среднеазиатского региона, получила право на проведение этого международного спортивного мероприятия.