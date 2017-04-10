Красноярск, 10 апреля, 2017, 14:58 — ИА Регнум. На реализацию мероприятий по ликвидации массовой вспышки сибирского шелкопряда Красноярский край получит почти 550 млн рублей. Из них 392 млн рублей выделило правительство РФ из резервного фонда, еще 157 млн рублей регион получит от Рослесхоза. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве лесного хозяйства края.

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Из краевого бюджета на эти цели выделяется 300 млн рублей. Общий объем финансирования мероприятий по борьбе с сибирским шелкопрядом в Красноярском крае — почти 850 млн рублей.

«Этих средств будет достаточно, чтобы в полном объеме провести все запланированные мероприятия по ликвидации очага вспышки сибирского шелкопряда. Уже закуплены спецпрепараты, и проводится подготовка к весенне-летним работам по авиационной обработке пораженных вредителем лесных участков. Мероприятия пройдут в два этапа. В первую очередь, весной, специалисты обработают участки, прилегающие к населенным пунктам и особо ценные леса, чтобы снизить риск возникновения ЧС, обусловленных лесными пожарами», — прокомментировал первый заместитель министра лесного хозяйства края Дмитрий Селин.

По данным краевого Минлесхоза, в марте текущего года красноярские лесопатологи по результатам зимнего учета численности вредителя в лесах Енисейского района пришли к выводу, что в очагах распространения сибирского шелкопряда сохраняется его высокая концентрация. С начала апреля в Енисейском районе специалисты начали измерять высоту снежного покрова и температуру на конкретных участках, чтобы своевременно зафиксировать выход гусениц из подстилки, в которой они зимуют.

Напомним, в январе в министерстве лесного хозяйства Красноярского края сообщили, что в регионе в 2017 году планируют провести авиаобработку пораженных сибирским шелкопрядом лесных участков, и стоимость этих мероприятий составляет порядка 892 млн рублей.

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По данным на февраль 2017 года, в крае площадь лесов, пораженных этим вредителем, превышала 800 тыс. га. Губернатор края Виктор Толоконский назвал борьбу с сибирским шелкопрядом одной из главных задач на 2017 год.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, угроза распространения сибирского шелкопряда актуальна не только для Красноярского края, но и для других регионов СФО. Очаги лесов, зараженных вредителем, выявлены также в Томской, Кемеровской и Иркутской областях. В апреле в Черемховском и Заларинском районах Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с работами по ликвидации очагов сибирского шелкопряда.