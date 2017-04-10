Названо число участников «Тотального диктанта — 2017»
Москва, 10 апреля, 2017, 13:49 — ИА Регнум.
Более двухсот тысяч человек приняли участие в «тотальном диктанте» в 2017 г., сообщила сегодня, 10 апреля, руководитель проекта Ольга Ребковец.
«В акции приняли участие 200 234 человека», — уточнила она.
В проекте приняли участие 157 тысяч человек на территории России, 17 тысяч человек — за границей.
На сайте диктант написали 22 тысячи человек. Адаптированный тест TruD написали в ходе «Тотального диктанта» более двух тысяч иностранных граждан.
По ее словам, в «Тотальном диктанте» впервые приняли участие жители Нигерии, Гватемалы, Бангладеш, Исландии.
Напомним, «Тотальный диктант» проводится ежегодно с 2004 г. в России и ряде стран мира. Участники мероприятия, написав диктант, могут проверить свою грамотность.
Проходит мероприятие в одно и то же время в разных городах мира. В 2017 г. был зачитан текст российского писателя Леонида Юзефовича — мероприятие состоялось 8 апреля.