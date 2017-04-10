Москва, 10 апреля, 2017, 13:49 — ИА Регнум.



Totaldict.ru «Тотальный диктант»

Более двухсот тысяч человек приняли участие в «тотальном диктанте» в 2017 г., сообщила сегодня, 10 апреля, руководитель проекта Ольга Ребковец.

«В акции приняли участие 200 234 человека», — уточнила она.

В проекте приняли участие 157 тысяч человек на территории России, 17 тысяч человек — за границей.

На сайте диктант написали 22 тысячи человек. Адаптированный тест TruD написали в ходе «Тотального диктанта» более двух тысяч иностранных граждан.

По ее словам, в «Тотальном диктанте» впервые приняли участие жители Нигерии, Гватемалы, Бангладеш, Исландии.

Напомним, «Тотальный диктант» проводится ежегодно с 2004 г. в России и ряде стран мира. Участники мероприятия, написав диктант, могут проверить свою грамотность.

Проходит мероприятие в одно и то же время в разных городах мира. В 2017 г. был зачитан текст российского писателя Леонида Юзефовича — мероприятие состоялось 8 апреля.