Москва, 10 апреля, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Малореалистичными назвали в Кремле предложения депутата Госдумы Виталия Милонова («Единая Россия») о запрете детям до 14-и лет пользоваться соцсетями, а также о введении регистрации в соцсетях по паспорту.

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«Те положения, которые обсуждаются в СМИ, конечно, они малореалистичны, поэтому вряд ли здесь нужно занимать какую-то позицию», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что комментирует сообщения СМИ, не ознакомившись с текстом законопроекта.

«Мы не видели суть этого законопроекта, а только читаем в СМИ те положения, которые, возможно, в нем содержаться, в чем мы не уверены», — отметил представитель Кремля.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о регламентации работы социальных сетей внес в Госдуму депутат Виталий Милонов («Единая Россия»). Документом определяется правовое положение сообществ в социальных сетях, права и обязанности администраторов групп, предлагается ввести запрет на создание определенных видов деструктивных сообществ в соцсетях. Прежде всего, предлагается запретить пользование социальными сетями лицам, не достигшими 14-летнего возраста.