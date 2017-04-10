Москва, 10 апреля, 2017, 13:32 — ИА Регнум.

Законопроект о регламентации работы в социальных сетях в Госдуме не обсуждался и, скорее всего, не будет иметь никаких перспектив. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля заявил член комитета Госдумы по информполитике, заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.

OpenClipart-Vectors Социальные сети

«Она (инициатива) умрет в тех головах, в которых и родилась», — заявил Ревенко.

По словам парламентария несмотря на то, что законопроект предполагает достаточно серьезные нововведения, «он нигде не обсуждался»: ни во фракции, ни в комитете Госдумы по информполитике. «Рискну предположить, что у данной инициативы нет никаких перспектив», — отметил Ревенко.

По его мнению, при контроле за интернетом следует ограничиться действующими ограничениями в интернете, которые касаются пропаганды терроризма и суицидов, детской порнографии, и прочих вопросов, запрещенных в обществе. При этом эти меры реально работают, подчеркнул депутат.

«Данная инициатива ни с кем не обсуждалась: ни в комитете Госдумы по информполитике, ни во фракции. Я не думаю, что запретительные меры в соцсетях это правильный инструмент. Излишние барьеры приведут к тому, что очень быстро найдутся иные способы коммуникации», — отметил он.

Новая же инициатива о соцсетях является вредной и вызовет лишь раздражение среди молодежи, считает он. Вместо запретительных мер нужно «идти в соцсети и уметь открыто и аргументированно разговаривать», отметил депутат.

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В Госдуму внесен законопроект, который регламентирует работу в социальных сетях, определяет правовое положение сообществ, права и обязанности администраторов групп. Помимо прочего законопроектом предлагается запретить пользование социальными сетями лицам до 14 лет, а также организовать дополнительный контроль за социальными сетями с помощью «межведомственного координационного органа по контролю за осуществлением деятельности в социальных сетях».