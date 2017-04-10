Астана, 10 апреля, 2017, 13:22 — ИА Регнум. По данным Всемирного экономического форума, Казахстан улучшил на четыре пункта свою позицию и занял 81-е место в мировом индексе конкурентоспособности в сфере туризма. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщил глава Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта республики Марат Игалиев на своей странице в социальной сети Facebook.

Ken and Nyetta Астана, Казахстан

«Рейтинг публикуется раз в два года, начиная с 2007. В 2017 году в нем участвовали 136 стран, которые оценивались по 14 позициям, связанным с приемом туристов. Сюда входят историческое и культурное наследие, развитие экономики, транспорта, гостиничного сектора, коммуникаций, медицины, благоприятная государственная политика для сферы туризма и многое другое. В 2015 году Казахстан занял в рейтинге 85-е место, поднявшись на 3 пункта. В 2017 страна снова упрочила свои позиции, поднявшись еще на 4 строчки», — написал Игалиев.

Он также отметил, что по оценке экспертов Всемирного экономического форума, наиболее сильные позиции Казахстан занимает в сферах развития информационно-коммуникационных технологий (52-е место), безопасности (58-е место) и благоприятного бизнес климата (36-е место). Что касается конкурентоспособности цен, то по этому показателю Казахстан закрепился на 8 месте среди 136 стран.

Слабые места Казахстана, согласно рейтингу, это качество туристической инфраструктуры (гостиницы, курорты, развлекательные заведения) — 97 место, открытость страны для международных путешественников — 113 место, визовые требования — 114 место в мире. По заключенным двусторонним соглашениям о воздушном сообщении страна заняла 121 место. При этом по государственным расходам на развитие туризма Казахстан занял 46 строчку, а по эффективности маркетинга и брендинга в продвижении страны как туристского направления — 115 место.

Отметим, что первые позиции в мировом индексе конкурентоспособности в сфере туризма занимают Испания, Франция, Германия, Япония, Великобритания, Австралия, Италия, Канада и Швейцария.

На постсоветском пространстве наилучшие показатели у Эстонии (37 место). Россия расположилась на второй позиции (43 место в мировом рейтинге), Латвия (54 место) и Литва (56 место) заняли третью и четвертую строчки, соответственно. На пятом место расположилась Грузия (70 место), на шестом — Азербайджан (71 место), на седьмом — Казахстан (81 место), на восьмом — Украина (88 место), на девятом — Таджикистан (107 место), на десятом — Киргизия (115 место).

Между тем, 6 апреля в Афинах (Греция) посол Казахстана Алексей Волков и министр туризма Греции Елена Кундура провели встречу, на которой, как сообщает пресс-служба посольства Казахстана в Греции, стороны обсудили вопросы установления и развития логистических и транспортных связей между двумя странами, а также приоритетные области сотрудничества в области туризма на предстоящий период.

Как отметил посол Алексей Волков, в Казахстане в 2017 году ожидают большой поток туристов, большая часть из которых должна приехать в Астану на проведение международной выставки «EXPO-2017: Энергия будущего».

Напомним, по состоянию на февраль 2017 года во всемирной выставке в Астане пообещали принять участие 115 стран и 18 международных организаций. В Казахстане ожидают, что EXPO-2017 посетят свыше 2,5 млн человек, без учета 79 000 человек обслуживающего персонала. Общее же количество посещений выставки планируется на уровне 5 млн. Сама выставка по прогнозам должна принести в бюджет республики 283 млн евро прибыли (16,991 млрд руб.)