Магас, 10 апреля, 2017, 13:20 — ИА Регнум.



Government.ru Юнус-Бек Евкуров

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал участников вооруженного нападения на полицейских к добровольной сдаче. В убийстве двух сотрудников ДПС, совершенном в Малгобеке 8 апреля, подозреваются четыре человека. МВД объявило из в розыск.

Однако, по словам Евкурова, им лучше сдаться самим, чтобы таким образом содействовать снижению наказания за совершенное преступление. В противном случае они могут не только отправиться на большой срок за решетку, но и вовсе лишиться жизни, отметил глава региона, сообщили ИА REGNUM 10 апреля в пресс-службе Юнус-Бека Евкурова.

«Я хочу призвать этих людей сложить оружие и сдаться властям. С учетом явки с повинной и раскаяния, подписания досудебного соглашения они смогут воспользоваться механизмом снижения наказания. Указанные принципы четко прописаны в законе и эффективно применяются в Ингушетии. Если же лица, причастные к убийству правоохранителей, окажут вооруженное сопротивление при задержании, они будут уничтожены», — заявил Юнус-Бек Евкуров в ходе внепланового заседания антитеррористической комиссии, которая проходила в Малгобекском районе.

Руководитель республики обратил внимание на необходимость активизации профилактической работы муниципальных антитеррористических комиссий, органов местного самоуправления, общественных советов с родственниками членов незаконных вооруженных формирований.

Надо донести до жителей региона, как подчеркнул Евкуров, что в Ингушетии «никто никого не притесняет за религиозные убеждения и взгляды». А совет по социализации родственников участников и жертв вооруженных конфликтов и адаптационная комиссия помогают оступившимся и раскаявшимся, им оказывается поддержка в трудоустройстве и получении образования.

Напомним, 8 апреля в городе Малгобеке, на улице Промышленной, было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции. Бандиты обстреляли из автоматов автомобиль патрульного наряда ДПС. Находившиеся в нем полицейские попытались отразить атаку, но были ранены. Их доставили в больницу, но спасти им жизнь не удалось. Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления.

По подозрению в налете объявлены в розыск четверо лиц, двое — местные жители, один — житель Чечни. Как сообщают в правоохранительных органах, некоторые из разыскиваемых и раньше подозревались в ряде убийств и посягательствах на жизнь представителей органов власти и силовиков.