Бишкек, 10 апреля, 2017, 13:14 — ИА Регнум. В Бишкек прибыло лабораторное оборудование, предназначенное для Республиканского центра «СПИД». Аппаратура стоимостью свыше 683,5 тысяч рублей предоставлена российской стороной для доукомплектации генетического анализатора Applied Biosystems 3500, подаренного Россией в 2015 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Киргизской Республики.

BelleDeesse ДНК

В ближайшее время киргизстанские медики получат расходные материалы для этого спецоборудования, которые позволят провести 1400 исследований генной карты пациентов и выявлять мутации ДНК, что будет способствовать более эффективному лечению ВИЧ, туберкулеза, вирусных гепатитов и онкологических заболеваний.

Кроме того, отметили в Минздраве Киргизии, новая аппаратура предоставит возможность проводить в этой среднеазиатской стране тест на отцовство и материнство, а также по идентификации личности.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Россия профинансировала проведение Детским фондом ООН в Киргизии мероприятий по ранней диагностике ВИЧ у несовершеннолетних киргизстанцев и улучшению здоровья ВИЧ-инфицированных пациентов. Благодаря этому 417 детей и подростков, проживающих на территории этой среднеазиатской страны, начали получать антиретровирусное лечение.