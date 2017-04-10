Ростов-на-Дону, 10 апреля, 2017, 13:08 — ИА Регнум. Обе автодороги к международному аэропорту «Платов», который строится с нуля в Ростовской области, будут введены в эксплуатацию в ноябре 2017 года. Как проинформировали ИА REGNUM в министерстве транспорта региона 10 апреля, трасса, которая соединит М-4 «Дон» и воздушную гавань, будет готова уже в июне.

Donland.ru Строительство аэропорта

Также полным ходом ведется строительство транспортной артерии от Северного обхода Ростова-на-Дону.

Между тем, в Минтрансе отмечают, что акт строительной готовности аэропорт получит к 1 июля, а уже 1 декабря 2017 года воздушная гавань будет принимать и отправлять рейсы в штатном режиме. Ранее ‪сообщалось, что переезд международного аэропорта займёт буквально один день, перерыва в полётах не будет.

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Также сообщалось о том, что в воздушной гавани появится и базовая авиакомпания. Эту идею в 2016 году одобрил глава российского государства Владимир Путин. Ведутся расчёты предполагаемого пассажиропотока, а также общий объем инвестиций. В стадии проработки находится и маршрутная карта. Вероятнее всего, базовым перевозчиком станет авиакомпания «Азимут», которая недавно сменила краснодарскую прописку и переехала на Дон. Своим пассажирам «Азимут» предложит перелёты на борту SSJ-100, но произойдет это не раньше 2018 года. Предполагается, что авиапарк будет насчитывать 12 самолётов.

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Авиакомпания «Азимут» переехала из Краснодара в Ростов-на-Дону

‪Напомним, аэропорт официально назван в честь прославленного атамана Войска Донского Матвея Платова.Соответствующее распоряжение подписал в январе 2017 года российский премьер Дмитрий Медведев. Предполагается, что в воздушной гавани будет экспозиция, посвященная «вихорь"-атаману.

Новый аэропорт располагается на территории Аксайского района в 30 километрах от областного центра. Первый камень в основание будущего аэропортового комплекса заложили в ноябре 2014 года неподалеку от станицы Грушевской. Тогда воздушной гавани дали название «Южный».

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Аэропорт «Платов» соединяют с Ростовом-на-Дону транспортными артериями

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как аэропорт «Платов» заработает, международный аэропорт Ростова-на-Дону, расположенный по проспекту Шолохова, закроют. На его месте будет построен жилой комплекс с одной из самых протяженных пешеходных зон Европы.