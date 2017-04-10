Санкт-Петербург, 10 апреля, 2017, 13:11 — ИА Регнум. После проверки прокуратуры в метро Петербурга у рамок-металлодетекторов на всех станциях будет включен звук. Об этом сегодня, 10 апреля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Euro-student.ru Рамочные металлодетекторы

Прокурорская проверка, проведенная после теракта 3 апреля, установила, что у металлодетекторов на всех станциях метро Петербурга отключена звуковая сигнализация, поэтому пассажиров с подозрительным багажом идентифицировать довольно сложно.

По сообщениям СМИ, предполагаемый террорист Акбаржон Джалилов в день теракта смог беспрепятственно войти на станции метро «Академическая» и проехать к месту совершения преступления. В причинах того, почему это произошло, будет разбираться следствие.

Теперь при обнаружении металлического предмета рамки в городской подземке будут издавать звуковой сигнал. «Металлодетекторы работали и прежде, но без звука. В настоящее время звуковым индикатором оснащены станции первой линии метрополитена. В ближайшее время со звуком будут работать и металлодетекторы на других станциях», — сообщили в пресс-службе петербургского метро.

Одновременно количество сотрудников правоохранительных органов в петербургской подземке увеличилось за счет «дополнительного усиления из города», добавили в пресс-службе. Число инспекторов службы контроля в метро пока осталось прежним.

Напомним, взрыв в вагоне петербургского метро в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел днем 3 апреля 2017 года. В результате теракта погибли 13 человек и сам предполагаемый террорист. Число пострадавших от взрыва превысило 80 человек, около 60-ти из них были госпитализированы. На утро 10 апреля в медицинских стационарах Санкт-Петербурга находится 53 человека, в том числе один в крайне тяжелом состоянии и четыре — в тяжелом.

Как считает следствие, бомбу привел в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, имевший российское гражданство. Вторая бомба была обнаружена и обезврежена в тот же день на станции «Площадь Восстания». Как считает следствие, ее также оставил на платформе Джалилов.