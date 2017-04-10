Москва, 10 апреля, 2017, 13:01 — ИА Регнум.



Mos.ru Поезд для метрополитена «Москва»

Курсирование первых восьмивагонных составов инновационного поезда «Москва» в метро начнется в середине апреля, сообщили 10 апреля в пресс-службе Московского метрополитена.

Уточняется, что к настоящему времени завершились все приемочные испытания инновационного поезда 765-ой серии «Москва» и все пуско-наладочные работы.

«После финальных эксплуатационных тестирований первые восьмивагонные составы начнут курсировать на Таганско-Краснопресненской линии. Это случится уже в середине апреля», — сообщили в пресс-службе.

Новые поезда «Москва» поступают в метрополитен с начала года. До сих пор они эксплуатировались в режиме тестирования в условиях, наиболее приближенных к условиям реальной нагрузки.

В ходе испытаний фиксировались технические аспекты, требующие доработки.

Комментируя внедрение новой техники, глава московского метро Дмитрий Пегов сказал, что все испытания проводились с соблюдением нормативной документации.

«Теперь новый подвижной состав передан в эксплуатацию метрополитену», — сказал он.

Как уточнили в пресс-службе, в течение 2017 г. в метро Москвы появится 33 поезда «Москва». Эти поезда могут вместить до двух тысяч пассажиров.