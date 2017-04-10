Москва, 10 апреля, 2017, 12:55 — ИА Регнум. В столичном метрополитене завершены испытания поезда нового поколения «Москва» 765-й серии. После тестирования первые восьмивагонные составы начнут курсировать на Таганско-Краснопресненской линии в середине апреля 2017 года, сообщили в Московском метрополитене.

Mos.ru Салон головного вагона 81-765 «Москва»

Отличительной особенностью вагонов 765-ой серии является тихий и плавный ход — поездки пассажиров станут значительно комфортнее.

Новые поезда «Москва» начали поступать в метрополитен в начале 2017 года. В течение нескольких месяцев они проходили целый комплекс различных испытаний на линиях метро.

Все технические характеристики поездов проверялись в ситуациях, максимально приближенных к условиям реальной эксплуатации.

На основании полученных результатов производились доработки в соответствии с требованиями безопасности движения поезда.

Испытания показали, что поезда полностью соответствуют всем современным техническим требованиям и нормам безопасности пассажиров.

В течение 2017 года в московском метро появится 33 поезда нового поколения «Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявлял, что поезда нового поколения будут оснащены портами для зарядки мобильных устройств. «В каждом поезде, который состоит из восьми вагонов, у нас 48 портов для зарядки мобильных телефонов, гаджетов»

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Справка:

Поезда «Москва» 765-й серии вместительнее прежних — они способны перевозить более 2 тысяч человек. Салон оснащён современными сидениями повышенной износостойкости. Для удобства пассажиров были увеличены дверные проёмы (до 1,4 метра). По всему поезду организован сквозной проход между вагонами.