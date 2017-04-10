Москва, 10 апреля, 2017, 12:43 — ИА Регнум.

Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия»), предлагает запретить организацию митингов и флешмобов с использованием соцсетей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля, соответствующие нормы содержатся в законопроекте, внесенном парламентарием в Госдуму.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флешмоб

Так, нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, а также организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия, в случае принятия закона будут наказываться штрафами.

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Санкции предполагает: для граждан штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или обязательные работы на срок до ста часов; на должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на юридических лиц — от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.