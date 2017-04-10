Москва, 10 апреля, 2017, 12:38 — ИА Регнум.



Function.mil.ru Фрегат «Адмирал Григорович»

Возвращение фрегата Черноморского флота РФ «Адмирала Григоровича» в Средиземноморье было запланировано заранее, сообщил глава комитета по обороне и безопасности Совфеда Виктор Озеров, передает 10 апреля радиостанция «Говорит Москва».

Как пояснил Озеров, это направление фрегата в воды Средиземного моря никак не связано с американским ракетным обстрелом сирийской авиабазы «Шайрат» в Хомсе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 апреля стало известно, что «Адмирал Григорович» присоединился к постоянной группировке ВМФ России в Средиземном море и готов выполнять боевые задачи Сирии.

Читайте подробнее: Фрегат «Адмирал Григорович» ВМФ России прибыл к берегам Сирии

В рамках этого маневра вооруженный крылатыми ракетами «Калибр» фрегат должен совершить заход в пункт материально-технического обеспечения в Тартусе (Сирия). Его пребывание в сирийском порту продлится не меньше месяца.

Ранее корабль участвовал в российско-турецких учениях, которые состоялись с 3 по 5 апреля. Кроме того, фрегат был кораблем-хозяином в ходе неофициального визита отряда кораблей ВМС Турции в Новороссийск.