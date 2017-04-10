Москва, 10 апреля, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») предлагает ввести дополнительный контроль за социальными сетями. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля, соответствующая норма содержится во внесенном им в нижнюю палату законопроекте.

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Так, предполагается, что помимо Роскомнадзора, будет сформирован «межведомственный координационный орган по контролю за осуществлением деятельности в социальных сетях». Указанный орган предлагается сформировать для развития методов и способов контроля за соблюдением пользователями социальных сетей при осуществлении деятельности в социальных сетях, пояснил автор инициативы.

Законопроект о регламентации работы социальных сетей внесен в Госдуму. Документом определяется правовое положение сообществ в социальных сетях, права и обязанности администраторов групп, предлагается ввести запрет на создание определенных видов деструктивных сообществ в соцсетях.

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Прежде всего, предлагается запретить пользование социальными сетями лицам, не достигшими 14-летнего возраста. также планируется законодательно закрепить порядок регистрации пользователя социальной сети. Регистрация гражданина в социальной сети осуществляется только под настоящими именем и фамилией, следует из документа.

В случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2018 года.