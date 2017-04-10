Москва, 10 апреля, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за фейковые аккаунты в соцсетях внес в Госдуму депутат Виталий Милонов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.

geralt Социальные сети

Так, поправками в КоАП предполагается установить ответственность за «наличие у пользователя социальной сети нескольких страниц в одной социальной сети, присвоенных пользователю социальной сети владельцем социальной сети». Штраф на граждан может составить от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Читайте также: По паспорту и без флешмобов: Законопроект о работе в соцсетях внесен в ГД

Предлагается наказывать и за спам. Так, осуществление спама в социальной сети влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Санкции предусматриваются и для владельцев соцсетей. Так, присвоение владельцем социальной сети пользователю социальной сети нескольких страниц в одной социальной сети, — влечет наложение административного штрафа до 300 тыс. рублей.

Неисполнение владельцем социальной сети обязанности по удалению материалов, распространенных в социальной сети пользователем социальной сети и противоречащих требованиям федерального закона, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тыс. рублей, на юридических лиц — до 300 тыс. рублей.

Регистрация в социальной сети физического лица, не предоставившего свои персональные данные, предлагается наказывать также штрафом до 300 тыс. рублей. такие санкции предусмотрены за присвоение владельцем социальной сети пользователю социальной сети нескольких страниц в одной социальной сети, а также за осуществление владельцем социальной сети спама.

Вводятся санкции за удаление из социальной сети или приостановление доступа к социальной сети пользователей социальной сети, не нарушающих требований законодательства Российской Федерации. Планируется, что штраф также составит до 300 тыс. рублей.