Москва, 10 апреля, 2017, 12:01 — ИА Регнум. В Госдуме предлагают установить особые условия для дистанционной торговли в соцсетях, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля. Внесенный депутатом Виталием Милоновым («Единая Россия») в нижнюю палату законопроект предполагает запрет на продажу в социальных сетях любых товаров дистанционным способом несовершеннолетним.

Sergey Korovkin 84 Государственная дума России

Для обеспечения дополнительной безопасности несовершеннолетних вводится запрет на осуществление продажи товаров дистанционным способом пользователям социальной сети, не достигшим возраста восемнадцати лет, следует из документа.

Согласно поправкам, продажа товаров дистанционным способом с использованием социальных сетей пользователям социальных сетей, не достигшим возраста восемнадцати лет, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на юридических лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Кроме того, для пресечения мошенничества предлагается установить особые требования для осуществления благотворительности в социальных сетях.

Читайте также: По паспорту и без флешмобов: Законопроект о работе в соцсетях внесен в ГД

Кроме того, предлагается запретить пользование социальными сетями лицам, не достигшими 14-летнего возраста.