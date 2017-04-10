Москва, 10 апреля, 2017, 11:53 — ИА Регнум. В социальных сетях предлагается запретить рекламу оккультно-магических услуг. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Виталий Милонов («Единая Россия»).

Temuri rajavi Кофейная гуща

Социальные сети заявляют о миллионах активных пользователей, входящих в свои аккаунты ежедневно, это огромное поле деятельности для различного рода мошенников, отмечает парламентарий.

Ввиду того, что виртуальное общение имеет свою специфику, проектом федерального закона предлагается запретить рекламу оккультно-магических услуг и народной медицины посредством социальных сетей, следует из документа. Также под запрет подпадает и реклама БАДов.

Предполагаются и штрафы, так нарушение повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

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Милонов также предлагает запретить посещать соцсети в рабочее время чиновникам и работникам бюджетной сферы. Также предлагается запретить использование социальных сетей в бюджетных организациях.

В отношении других юридических лиц доступ работников к социальным сетям предлагается урегулировать в дополнительных условиях трудового договора.