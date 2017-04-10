Москва, 10 апреля, 2017, 11:47 — ИА Регнум. В Госдуме на уровне закона предлагают запретить посещать соцсети в рабочее время чиновникам и работникам бюджетных организаций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Виталий Милонов («Единая Россия»).

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Предлагается запретить использование социальных сетей в бюджетных организациях.

В отношении других юридических лиц доступ работников к социальным сетям предлагается урегулировать в дополнительных условиях трудового договора.

Законопроект предполагает также запрет пользование социальными сетями лицам, не достигшими 14-летнего возраста. А также планируется регистрация по паспорту, чтобы исключить создание фейковых страниц.