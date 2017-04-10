Москва, 10 апреля, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Законопроект о регламентации работы социальных сетей внес в Госдуму депутат Виталий Милонов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля. Автор обеспокоен распространением «групп смерти».

ShuraRB Ufa Паспорт гражданина России

Другая «наболевшая» проблема, вызванная чрезмерным пользованием подростков социальными сетями, — это тлетворное влияние «трудных» подростков и детей из неблагополучных семей на своих сверстников, отмечает парламентарий. так, он ссылается на нашумевшее дело Дианы Шурыгиной — «показатель распущенности современной молодежи». «Девушка вела аморальный образ жизни, употребляла алкоголь в несовершеннолетнем возрасте, общалась с молодыми людьми старше ее, выкладывала обнаженные фото и провокационные видео в сеть», — указал он.

Документом определяется правовое положение сообществ в социальных сетях, права и обязанности администраторов групп, предлагается ввести запрет на создание определенных видов деструктивных сообществ в соцсетях.

Запреты и требования к регистрации

Прежде всего, предлагается запретить пользование социальными сетями лицам, не достигшими 14-летнего возраста.

Кроме того, чтобы иметь возможность привлечь к ответственности конкретного распространителя указанных выше материалов и искоренить чувство безнаказанности за все то, что происходит на пространстве социальных сетей, предлагается законодательно закрепить порядок регистрации пользователя социальной сети. Регистрация гражданина в социальной сети осуществляется только под настоящими именем и фамилией, следует из документа.

Так, для регистрации потребуется предъявление документа, удостоверяющего личность будущего пользователя. «Необходимость предоставления паспортных данных для пользования соцсетями позволит решить проблему так называемых «фейковых страниц», — указал депутат.

Борьба с флешмобами

Другой проблемный блок, затрагиваемый законопроектом, — это организация несанкционированных митингов с использованием социальных сетей. Различным организациям, посягающим на подрыв государственности, суверенитета нашей страны, стало намного проще действовать с появлением социальных сетей, отмечает Милонов. Предлагается ужесточить административную ответственность за организацию несанкционированных митингов посредством социальных сетей.