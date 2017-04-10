По паспорту и без флешмобов: Законопроект о работе в соцсетях внесен в ГД
Москва, 10 апреля, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Законопроект о регламентации работы социальных сетей внес в Госдуму депутат Виталий Милонов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля. Автор обеспокоен распространением «групп смерти».
Другая «наболевшая» проблема, вызванная чрезмерным пользованием подростков социальными сетями, — это тлетворное влияние «трудных» подростков и детей из неблагополучных семей на своих сверстников, отмечает парламентарий. так, он ссылается на нашумевшее дело Дианы Шурыгиной — «показатель распущенности современной молодежи». «Девушка вела аморальный образ жизни, употребляла алкоголь в несовершеннолетнем возрасте, общалась с молодыми людьми старше ее, выкладывала обнаженные фото и провокационные видео в сеть», — указал он.
Документом определяется правовое положение сообществ в социальных сетях, права и обязанности администраторов групп, предлагается ввести запрет на создание определенных видов деструктивных сообществ в соцсетях.
Запреты и требования к регистрации
Прежде всего, предлагается запретить пользование социальными сетями лицам, не достигшими 14-летнего возраста.
Кроме того, чтобы иметь возможность привлечь к ответственности конкретного распространителя указанных выше материалов и искоренить чувство безнаказанности за все то, что происходит на пространстве социальных сетей, предлагается законодательно закрепить порядок регистрации пользователя социальной сети. Регистрация гражданина в социальной сети осуществляется только под настоящими именем и фамилией, следует из документа.
Так, для регистрации потребуется предъявление документа, удостоверяющего личность будущего пользователя. «Необходимость предоставления паспортных данных для пользования соцсетями позволит решить проблему так называемых «фейковых страниц», — указал депутат.
Борьба с флешмобами
Другой проблемный блок, затрагиваемый законопроектом, — это организация несанкционированных митингов с использованием социальных сетей. Различным организациям, посягающим на подрыв государственности, суверенитета нашей страны, стало намного проще действовать с появлением социальных сетей, отмечает Милонов. Предлагается ужесточить административную ответственность за организацию несанкционированных митингов посредством социальных сетей.