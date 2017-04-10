Москва, 10 апреля, 2017, 11:32 — ИА Регнум. В Госдуме недоумевают, почему сообщение об изменениях ПДД о круговом движении вызвало такой ажиотаж, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.

MabelAmber Круговое движение

Практически везде уже действует требование о том, что двигающиеся по перекрестку с круговым движением обладают преимуществом перед въезжающими на круг. Исключение касается проезда перекрестков, где установлены знаки о приоритете въезжающих, отметил первый зампред комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»). «Требование уже фактически существует, почему из этого делают какую-то сенсацию, не знаю», — говорит депутат.

Правила дорожного движения в России могут быть скорректированы в части кругового движения — соответствующее поручение проработать изменения законодательства было дано МВД и Минтрансу вице-премьером РФ Игорем Шуваловым по итогам совещания в правительстве по безопасности дорожного движения, сообщают СМИ.

Кроме того, могут быть введены «зоны успокоенного движения» в городах, где скорость автомобилей не должна составлять более 20 км/ч, а пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте без разметки.