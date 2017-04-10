Новосибирск, 10 апреля, 2017, 12:51 — ИА Регнум.

В Новосибирске в минувшую субботу, 8 апреля, прошел уже седьмой по счету массовый митинг протеста против увеличения на 15% коммунальных тарифов с 1 июля 2017 года. Организаторами на этот раз выступили вновь комитет «Пенсионеры — за достойную жизнь» и комитетом солидарных действий (это четвертый организованный ими коммунальный митинг).

Комитет солидарных действий Седьмой антитарифный митинг в Новосибирске

Как рассказал ИА REGNUM член комитет солидарных действий Сергей Крупенько, заметного увеличения численности участников протестной акции, по сравнению с предыдущими митингами, не произошло — участие в нем, по разным оценкам, приняли от 700 до 1 тыс. новосибирцев. Митинг начался с минуты молчания по погибшим в результате теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля. Пока над площадью звучал метроном, на трибуне был развернут баннер: «Питер, мы с тобой!».После этого выступили гражданские активисты, представители различных общественных организаций и политических партий. Они все также требовали отменить постановление губернатора о повышении коммунальных тарифов дляНовосибирска. Ведущий протестной акции Алексей Денисюк в самом начале отметил, что «сегодня уже никто не верит в то, что губернатор, депутаты, мэр спасают город и жителей от грозящей коммунальной катастрофы».

«Мы знаем, что произошло. Монополисты, аппетиты которых неумны, решили вновь залезть в карман простых граждан, трудящихся. Поэтому наши требования просты, ясны, понятны и справедливы. Мы требуем отменить грабительское решение о повышении коммунальных тарифов на 15% в городе Новосибирске», — напомнил Алексей Денисюк.

На митинге перед собравшимися выступили общественные активисты, которые активно участвуют в них еще с декабря 2016 года, когда прошел первый митинг против резкого роста тарифов в Новосибирске, в том числе президент фонда «Дом с часами» Олег Викторович и известный новосибирский общественник Владимир Кириллов, который очень критично высказался в адрес мэра Анатолия Локтя и областной прокуратуры.

«Локоть стал лидером наших олигархов местных. И Локоть лоббирует их интересы. Все происходящее здесь — это его вина и горсовета. Поэтому я однозначно солидарен с вами, что депутатов, мэра и Городецкого к ответу», — подчеркнул Кириллов.

Стоит отметить, что от акции к акции тон выступлений участников становится все жестче. На этот раз люди уже не просто требовали отмены постановления, но и ответственности тех, кто заставляет их пятый месяц приходить на эти коммунальные акции протеста. Люди скандировали: «Городецкий, уходи!», «Мэру, позор!», «Депутатов, отдавших своих избирателей на ограбление монополисту, к ответу!».

В принятой резолюции участники митинга вновь обратились к президенту РФ Владимиру Путину с требованием отстранения Владимира Городецкого с должности губернатора в связи с нежеланием последнего учитывать мнение жителей и прямые указания руководства страны на необходимость выстраивания диалога с населением по острым социальным вопросам.

Собравшиеся напомнили, что обещанная 21 марта губернатором встреча с представителями инициативных групп так и не состоялась, хотя предварительные согласования по спискам участников велись и с организаторами данного митинга.

В резолюции на имя президента говорится и о требовании отменить постановление главы Новосибирской области о повышении коммунальных тарифов для Новосибирска. Митингующие также предупредили мэра и депутатов горсовета о том, что в случае бездействия в плане отзыва согласования муниципалитета о росте тарифов, будет поставлен вопрос о недоверии городской власти.

Новосибирцы не намерены останавливаться и уже заявили, что готовы выйти на очередную акцию протеста 22 апреля — соответствующая заявка в мэрию Новосибирска уже подана. Как отмечали многие выступающие, бороться за отмену тарифов они намерены до победы. Теперь каждые две недели в центре Новосибирска на площади им. Ленина планируется проводит акции протеста, а новосибирцы намерены приводить все больше и больше людей — и так пока местная власть «не отменит свои антинародные законы, тарифы и нормативы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий коммунальный митинг, по счету шестой, прошел в Новосибирске 25 марта 2017 года. По разным оценкам, на него пришли от одной до двух тысяч человек. Протестующие также требовали отмены постановления губернатора в части повышения коммунальных тарифов. Призывали некоторые выступающие на митинге и к тому, чтобы добиваться национализации и социализации, то есть участия граждан в управлении, компании «Сибэко». Также не обошли вниманием собравшиеся на акцию протеста 25 марта и мэра Новосибирска. Десятиметровый баннер, который был развернутна митинге гласил: «Депутатов — соглашателей и «красного» мэра Локтя за повышение тарифов ЖКХ на 15% — к ответу!». Этот митинг был организован также комитетом «Пенсионеры — за достойную жизнь!» и комитетом солидарных действий.

В то же время, полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на расширенном заседании Коллегии по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности при сибирском полпредстве с участием глав субъектов Федерации округа заявил, что при поступлении жалоб на необоснованное завышение коммунальных платежей в регионах, необходимо оперативно проводить прокурорские проверки.

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Отметим, что протестная кампания началась в Новосибирске еще в конце 2016 года, после того, как местные власти утвердили повышение тарифов на услуги ЖКХ — постановление в декабре 2016 года подписал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Согласно документу, с 1 июля 2017 года тарифы на ЖКУ в Новосибирске в среднем вырастут на 15%. Новосибирцев возмутило такое решение. Недовольство вызвало и то, что повышение местные власти обосновали сначала износом коммунальных сетей от 70 до 95%, а потом отметили, что этот процент должен будет компенсировать потери ресурсоснабжающих организаций из-за того, что горожане стали экономить.

Новосибирцы неоднократно выходили на митинги и другие акции протеста, где, в том числе, требовали отставки губернатора и ухода с постов тех представителей местной власти, кто поддержал данное решение.

Новосибирские власти уже подписали соглашение по целевому использованию средств от повышения тарифов на коммунальные услуги. Кроме того, было подписано постановление, согласно которому предполагается адресная социальная выплата горожанам, которая будет предоставляться, если увеличение размера платы собственника за коммунальные услуги в расчетном периоде превысит 4% размера платы за коммунальные услуги за декабрь 2016 года.

В то же время активисты Общероссийского народного фронта обнаружили противоречия в инвестиционной программе ресурсоснабжающей организации АО «Сибэко», которая получит значительную долю дополнительной выручки после повышения тарифов в июле. А прокуратура Новосибирской области организовала специальную рабочую группу для проверки обоснованности роста тарифов. Прокурор области Владимир Фалилеев ранее сообщал, что ведомство уже выявило отдельные нарушения при повышении тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске, но и в этих нарушениях еще будет разбираться. В проверке также принимают участие специалисты Федеральной антимонопольной службы, управления Федерального казначейства, Общероссийского народного фронта и, собственно, сотрудники прокуратуры.

Сегодня в Новосибирске существует уже, как минимум, две инициативные группы протестного движения.