Вашингтон, 10 апреля, 2017, 11:17 — ИА Регнум.



NASA Плутон

Данные научного инструмента Alice станции New Horizons, в середине 2015 года приблизившейся к Плутону на минимальное расстояние, позволили специалистам из Юго-западного исследовательского института в Боулдере (США) изучить состав атмосферы малой планеты. Научная работа направлена на публикацию в журнал Icarus.

Как оказалось, в составе газовой оболочки Плутона присутствуют пять соединений — азот, метан, ацетилен, этилен, этан (N2, CH4, C2H2, C2H4 и C2H6 соответственно). Кроме того, ученые уточнили ряд выводов о строении атмосферы планеты, сделанных ранее.

Так, температура в верхних слоях атмосферы — на высоте 1710 км — составляет 65−68 кельвинов, а не выше, как считалось ранее. Так называемая гомопауза — слой атмосферы, ниже которого преобладают турбулентные перемешивания — находится примерно в 12 км от поверхности Плутона.

Ацетилен, этилен и этан распределены над поверхностью планеты неоднородно. Локальные максимумы концентраций этилена выявлены в 410 км над поверхностью, ацетилена — на высоте 320 км, а этана — на высоте 260 км.

Также выявлена зависимость между замутненностью атмосферы малой планеты и содержанием в ее атмосфере азота.

В 2006 году Плутон, ранее считавшийся девятой планетой Солнечной системы, был признан карликовой планетой и помещен в соответствующий каталог под номером 134 340. В американских штатах Иллинойс и Нью-Мексико, согласно решению властей, Плутон всегда будет считаться планетой — именно там родился и жил астроном Клайд Томбо, открывший это небесное тело в 1930 году.