Якутск, 10 апреля, 2017, 11:31 — ИА Регнум. На прошедшем 9 апреля в Якутске экологическом митинге было собрано более 1000 подписей якутян под петицией с требованием остановить рост тарифов ЖКХ, которое должно состоятся в республике с 1 июля. С просьбой не допустить очередного повышения жители региона обращаются к правительству и Госсобранию Якутии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

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«Наши заработные платы не индексируются несколько лет, цены и налоги выросли в разы, пенсия копеечная. Из нас выпили все соки, из этих коммунальных долгов невозможно вылезти, нас загоняют в кабалу», — говорится в обращении якутян. Они считают, что качество оказываемых им коммунальных услуг плохое, а потому повода для повышения их стоимости нет.

Рост тарифов с 1 июля на отопление, водоотведение и горячее водоснабжение в Якутии составит 6%, холодное водоснабжение — 9,7%, электоэнергию — 3,8%, дрова — 6,5%.

«Помимо платы за новую «услугу» капитальный ремонт, мы ежемесячно платим за содержание и ремонт домов от 500 до 2000 рублей, хотя в некоторых подъездах ремонт не делался десятки лет. Мы против повышения тарифов на ЖКХ в Якутии!», — выразили своё мнение якутяне.

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Как сообщало ИА REGNUM, возмущаться жители Якутии начали сразу, как только узнали о грядущем повышении тарифов ЖКХ вкупе с ростом сборов за капремонты. Главный вопрос, который волновал жителей республики: «А где же повышение зарплат?».

«Вот и голосуйте дальше за ЕР», «Хоть Путину письмо пиши», «У всякой чашки есть края», — комментировали на региональных сайтах такие новости якутяне. «И на кой эти гектары людям сдались с такими тарифами?» — также недоумевали они.