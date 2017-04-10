Астана, 10 апреля, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Сегодня, 10 апреля 2017 года, тольяттинское предприятие «Джи Эм-АВТОВАЗ» распространило релиз, из которого следует, что продукция бренда будет выпускаться и на территории Казахстана.

petr-r Chevrolet Niva

В городе Костонай, на предприятии «СарыаркаАвтоПром», 10 апреля стартовало производство автомобилей Шевроле Нива. Машины собираются методом крупноузловой сборки. Машинокомплекты поставляются из Тольятти с совместного российско-американского предприятия.

Соглашение о поставке сборочных комплектов между ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» и ТОО «СарыаркаАвтоПром» было подписано в январе 2017 года.

В компании рынок Казахстана считают наиболее перспективным, а автомобиль Шевроле Нива соответствующим ожиданиям потребителей.

Стоит отметить, что в борьбе за потребителя на рынке Казахстана ChevroletNiva вступит в борьбу с другим российским внедорожником, выпускающимся в Усть-Каменогорске, это LADA4х4, которая традиционно занимает верхние строчки в рейтингах продаж в Республике Казахстан.

Добавим, что оба автомобиля имеют один силовой агрегат — мотор 82 л. с и механическую пятиступенчатую трансмиссию. Шевроле Нива имеет более богатое техническое оснащение и широкую линейку комплектаций по сравнению с Ладой.

Вот как ИА REGNUM прокомментировал ситуацию со стартом производства Шевроле Нива в Казахстане Олег Алферов, председатель правления КазАвтоПром:

«По показателям спроса на казахстанском рынке Chevrolet Niva входит в число вседорожников «второго ряда»: в 2016 года было продано 440 машин на сумму $4,9 млн. Для сравнения, продажи классической «Нивы» — LADA 4×4, выпускаемой на усть-каменогорском заводе «АЗИЯ АВТО» — пятикратно превышают эти цифры, не взирая даже на рыночный спад. На рынке Казахстана Chevrolet Niva сегодня занимает нишу между внедорожниками UAZ и кроссоверами китайского происхождения. Появление модели на конвейере казахстанского предприятия говорит о двух вещах. Во-первых, костанайский завод развернулся лицом к продукции российского автопрома. До сегодняшнего дня Allur Group и СарыркаАвтоПром провозглашали своим стратегическим партнером китайский бренд JAC. Но по итогам минувшего года он не поднялся выше 15-й строчки в рейтинге продаж на рынке Казахстана — сбыт не превысил 622 единиц.

Toyota, сотрудничавшая с СарыркаАвтоПром, недавно покинула костанайский конвейер по той же причине — внедорожник Fortuner остался не востребован рынком (за год было реализовано 243 машины). Поэтому в поиске более понятных потребителю продуктов завод приступил к сборке узбекских автомобилей Ravon и российской Chevrolet Niva.

И второе. Chevrolet Niva ранее поставлялась в Казахстан только в готовом виде. Запуск локальной сборки этой модели — очередное свидетельство эффективности таможенно-тарифного режима, действующего на автомобильном рынке Казахстана с начала 2016 года. Напомню, что в минувшем году практически полный модельный ряд LADA встал на конвейер завода «АЗИЯ АВТО» в Усть-Каменогорске. Что касается линейки автомобилей Chevrolet, они выпускаются на конвейере этого предприятия с 2007 года.

В первом квартале 2017 года именно расширение модельного ряда на мощностях «АЗИЯ АВТО» дало старт восстановлению показателей казахстанского автопроизводства впервые после двухлетнего падения.»

Об объемах выпуска, ценах и комплектациях пока не сообщается. И это ожидаемо, так как в ближайший месяц на предприятии в Костонае будут проходить процедуры по качеству, и говорить о действительно промышленном производстве можно будет только через месяц.