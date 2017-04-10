Якутск, 10 апреля, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Новый президент государственной корпорации АЛРОСА Сергей Иванов на собрании хозяйственного актива компании заявил, что алмазодобывающая корпорация продолжит свою социальную миссию. Выражаться она будет в отчислении 700 млн целевых пожертвований в бюджет республики и 6 млрд рублей — на природоохранные мероприятия.

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Однако выглядевшие масштабными цифры нивелировало региональное издание В Якутии.ру, которое сравнило обещанные отчисления с чистой прибылью компании — в 2016 году она составила 148,7 млрд рублей и по сравнению с 2015 годом выросла в 7 раз. На этом фоне издание считает помощь компании и размер её отчислений на природоохранную деятельность мизерными.

«Алмазные копейки для кучки аборигенов», — делает вывод региональное СМИ, подчеркивая, что целевые пожертвования в бюджет составят 0,5% от чистой прибыли компании за 2016 год, а траты на экологические мероприятия — всего 5%.

«Много это или мало? Решать не нам. Цифры и факты говорят за себя: это просто — копейки», — высказала мнение редакция ИГ «В Якутии.ру».

Как сообщало ИА REGNUM, наблюдательный совет АЛРОСА утвердил бывшего замруководителя Сбербанка Сергея Иванова-младшего новым президентом компании в середине марта 2017 года. В Якутии смена руководства АЛРОСА вызвала опасения.

«За назначением Иванова стоят частные интересы, — уверен депутат республики Иван Шамаев. — Это до такой степени возмутительно, что не хочется уже ничего говорить. Боюсь, за изменением последует открытое наступление против республиканского пакета».

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