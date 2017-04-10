Хабаровск, 10 апреля, 2017, 10:52 — ИА Регнум.



Наталья Прокофьева ИА REGNUM Cвалка мусора

Несанкционированная свалка в Нанайском районе Хабаровского края достигла таких грандиозных размеров, что ее фиксирует спутник из космоса. Несмотря на решение суда 6-летней давности, которое предписывает ликвидировать свалку, она продолжает разрастаться, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«40 свалок, действующих годами совершенно незаконно, выявлены благодаря проекту «Карта свалок». Грандиозный мусорный Эверест в Нанайском районе, который чиновники «не замечают» уже 7 лет, достиг таких размеров, что его видно на снимках космических спутников. Свалка несет очень серьезную экологическую угрозу», — сообщил эксперт регионального Хабаровского ОНФ Владимир Сидоров ИА Востокмедиа.

Эксперты ОНФ недоумевают: почему свалку, которую видно из космоса, в упор не видят из кабинетов районной администрации.

Активисты намерены ставить вопрос по данной свалке очень остро: еще несколько недель, и гигантское скопление отходов станет серьезным препятствием для прохождения транспорта по федеральной трассе.

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Между тем огромных размеров «пиратская» помойка не только чудовищно смердит — она еще и горит. Прибыв на место по жалобе местных жителей, активисты ОНФ обнаружили на свалке пожар и вызвали специалистов, которые ликвидировали возгорание. Между тем вокруг — тайга. Активисты полагают, что узнав о рейде ОНФ, местная администрация таким незамысловатым способом попыталась избавиться от мусорной кучи.

Эксперты ОНФ насчитали не менее 10 природоохранных нарушений только на одной свалке, по которой, ко всему, суд вынес решение о немедленной ликвидации еще в 2011 году.

В рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» в регионе создается интерактивная карта стихийных свалок. Благодаря проекту уже выявлено 40 незаконно действующих полигонов.

Некоторые свалки оперативно ликвидируются общественной организацией «Эко-патруль». Но ликвидация огромных залежей нечистот требует больших финансовых затрат и специальной техники, и полностью находится на совести муниципальных властей.

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Как сообщало ИА REGNUM, генеральный штаб ОНФ в январе 2017 года дал старт экологическому проекту «Генеральная уборка», посвященный борьбе с нелегальными свалками и «серыми» полигонами.