Москва, 10 апреля, 2017, 09:46 — ИА Регнум. Вылов рыбы и других водных биоресурсов в 2016 году выросли почти на 6% и достиг почти 5 млн тонн. Это рекордные показатели для отрасли. Об этом заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев, сообщили в Минсельхозе РФ.

Константин Коровин. Мурманский берег

По его словам, импорт рыбной продукции в Россию снизился на 10%, а экспорт рыбы вырос на 10%.

В 2016 году внесены изменения в законодательство о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов в отношении развития прибрежного рыболовства, обновления рыбопромыслового флота и развития рыбопереработки.

«Предлагается распространить льготное кредитование по ставке не более 5% на товарное рыбоводство. Речь идет о краткосрочных кредитах на приобретение кормов и посадочного материала. Эти меры необходимы с учетом сроков выращивания, а также ограниченности объемов поддержки, предоставляемой в рамках программы развития рыбохозяйственного комплекса», — пояснил Ткачев.

Кроме того, в 2016 году внесены важные изменения в законодательство об аквакультуре. Предусмотрена возможность для хозяйств, которые осуществляли рыбоводство на основании договора водопользования еще до принятия закона об аквакультуре, участвовать в распределении рыбоводных участков на конкурсах.

«Работу по совершенствованию нормативного правового регулирования рыбохозяйственного комплекса необходимо проводить в постоянном контакте с отраслевым бизнес сообществом и совместно с регионами, поскольку такой подход обеспечивает взвешенность принимаемых решений», — подчеркнул глава Минсельхоза.

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Напомним, в 2015 году вылов рыбы в России был увеличен на 5%. По данным Росрыболовства, российская рыбная отрасль, несмотря на возникающие сложности, способна с точки зрения общего баланса заместить выпадающие объемы импорта.

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Между тем, как сообщало ИА REGNUM, промысловики привозят в порт Мурманска всё меньше рыбы. Так, в январе 2017 года рыболовными организациями Мурманской области было выловлено 33,7 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 8,2% ниже уровня января 2016 года.