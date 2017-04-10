Минск, 10 апреля, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко в эфире Общенационального телевидения (ОНТ) заявил о выделении Россией кредита на сумму около $1 млрд.

(сс)Michael Marcovici Деньги

Договоренность была достигнута 3 апреля на встрече в Санкт-Петербурге президентов России и Белоруссии. «Было сделано поручение еще дополнительно около $1 миллиарда кредита на хороших условиях выделить», — сказал вице-премьер.

Кроме того, Россия будет способствовать выделению Минску в 2017 году двух траншей кредита по $300 млн. Третий и четвертый транши поступят от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

Условия этих кредитных траншей очень выгодные — низкие ставки и хорошие сроки, отметил Семашко. Рассмотрение этого вопроса было отложено осенью, однако на встрече президентов РФ и Белоруссии Минск заручился поддержкой Москвы в этом вопросе.

Ранее первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский заявил, что Минск и Москва вышли на решение по рефинансированию текущих долговых обязательств республики в размере $750−800 млн, речь идет о долге в рамках межгосударственных кредитов по текущему году.

В 2016 году Белоруссия получила два транша кредита ЕФСР — $500 млн и $300 млн. Ранее по итогам встречи в Санкт-Петербурге Путин заявил, что решение нефтегазового спора между Россией и Белоруссией найдено.

Все вопросы будут урегулированы за 10 дней, подчеркнул российский лидер. Какие-то детали этого решения он не озвучил.