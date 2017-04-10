Москва, 10 апреля, 2017, 08:07 — ИА Регнум. Геополитические риски вышли на первый план. Несмотря на резкий рост цен на нефть марки Brent до $56,05, по итогам 7 апреля рубль подешевел к доллару на 1,5%, к евро — на 1,1%. Рубль подешевел на новостях об ударе США по авиабазе в Сирии, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. К закрытию торгов нефтяные котировки снизились до $55,22 баррель.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Рубль пострадал от ухудшения отношений между Россией и США и готовящихся новых санкций против России. Ситуация на валютном рынке временно стабилизировалась, но трейдеры и инвесторы опасаются эскалации конфликта.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил о готовности США к новым атакам в Сирии. Турция призвала США продолжать бомбить Сирию.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила в интервью CNN, что Белый дом обсуждает возможность введения новых санкций против России и Ирана за поддержку президента Сирии Башара Асада.

Великобритания намерена добиваться от партнеров по G7 введения новых антироссийских санкций (газета The Times).

28 марта в Конгресс США на рассмотрение внесен законопроект о новых санкциях против России (О противодействии российской агрессии 2017). Законопроект предусматривает санкции против физических и юридических лиц, которые инвестируют в российскую отрасль добычи углеводородов более 20 млн долларов.

Тучи над рублём сгущаются. Если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, то высока вероятность зарождения нового Down-тренда по российской валюте.

Бычий тренд по рублю жив. Укрепление доллара до 58 рублей стоит рассматривать как коррекционное движение. Ставки ЦБ и спрос на ОФЗ остаются высокими. Баррель Brent стоит больше 55 долларов. Из-за ослабления рубля апрельский налоговый период может начать оказывать ему поддержку на неделю раньше.

Бегство зарубежных инвесторов из гособлигаций может начаться при курсе доллара 59,50−60 рублей. Продажи облигаций взвинтят стоимость займов для правительства России, а рост доходности российских облигаций приведет к резкому обесценению рубля.

Сегодня, 10 апреля, пара доллар/рубль может отступить к уровню 56,80 в рамках коррекции. Верхняя граница пятничного гэпа является для покупателей валюты поддержкой. Снижение курса доллара ниже 56,59 рубля станет для них негативным сигналом.