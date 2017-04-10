Маккейн: Удар ВС США в Сирии — «отличный первый шаг»
Вашингтон, 10 апреля, 2017, 07:34 — ИА Регнум.
Глава сенатского комитета по делам вооруженных сил, сенатор от штата Аризона Джон Маккейн назвал «отличным первым шагом» ракетный удар ВС США, нанесенный 7 апреля по аэродрому в Сирии, сообщает CBS News.
По его словам, нельзя снимать часть вины за химическую атаку в сирийской Идлибе с Белого дома, поскольку ранее представители администрации США, в том числе глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон, заявили, что свержение режима Асада больше не является для США приоритетом.
«То, что сделал президент, я считаю отличным первым шагом, это разворот политики последних восьми лет», — так Маккейн, настаивавший накануне атаки, что «в Сирии надо действовать», прокомментировал события в Сирии.
«Жизненно важно, чтобы мы разработали стратегию, воплотили ее в жизнь и принесли мир в регион», — сказал Маккейн.
Напомним, в ночь на 7 апреля армия США при помощи 59 ракет «Томагавк» нанесла удар по аэродрому «Шайрат» в Сирии. Его используют правительственные войска Сирии.
Удар по базе правительственных войск был нанесен в ответ на химическую атаку, якобы произошедшую в Сирии. Ответственность за инцидент в провинции Идлиб США возложили на войска, лояльные сирийскому лидеру Башару Асаду.
Официальный Дамаск, в свою очередь, все подобные обвинения отвергает. Российская сторона указывает на то, что авиаудар по войскам сил, которые борются с террористами, играет лишь на пользу ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).