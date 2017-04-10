Вашингтон, 10 апреля, 2017, 07:34 — ИА Регнум.



Скриншот с видео USS Ross Launches Tomahawk Strike jnSyrian Air Base Ракетный удар США по Сирии

Глава сенатского комитета по делам вооруженных сил, сенатор от штата Аризона Джон Маккейн назвал «отличным первым шагом» ракетный удар ВС США, нанесенный 7 апреля по аэродрому в Сирии, сообщает CBS News.

По его словам, нельзя снимать часть вины за химическую атаку в сирийской Идлибе с Белого дома, поскольку ранее представители администрации США, в том числе глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон, заявили, что свержение режима Асада больше не является для США приоритетом.

«То, что сделал президент, я считаю отличным первым шагом, это разворот политики последних восьми лет», — так Маккейн, настаивавший накануне атаки, что «в Сирии надо действовать», прокомментировал события в Сирии.

«Жизненно важно, чтобы мы разработали стратегию, воплотили ее в жизнь и принесли мир в регион», — сказал Маккейн.

Напомним, в ночь на 7 апреля армия США при помощи 59 ракет «Томагавк» нанесла удар по аэродрому «Шайрат» в Сирии. Его используют правительственные войска Сирии.

Удар по базе правительственных войск был нанесен в ответ на химическую атаку, якобы произошедшую в Сирии. Ответственность за инцидент в провинции Идлиб США возложили на войска, лояльные сирийскому лидеру Башару Асаду.

Официальный Дамаск, в свою очередь, все подобные обвинения отвергает. Российская сторона указывает на то, что авиаудар по войскам сил, которые борются с террористами, играет лишь на пользу ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).