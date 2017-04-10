Каир, 10 апреля, 2017, 06:18 — ИА Регнум. 9 апреля в церквях Египта произошло несколько взрывов: за неделю до Пасхи террористы убили более 40 христиан, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Afanous Собор Святого Марка в Каире

За взрывы в коптских церквях Александрии и Танте ответственность взяло ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Немецкая газета Schwäbische Zeitung опубликовала статью, в которой говорится, что церковные группы в Европе на протяжении долгого времени интересуются жизнью христианских меньшинств в Африке и на Ближнем Востоке. Данное событие шокировало не только жителей Германии, но и всех христиан мира, сообщает газета.

«Снова кровожадные самозванцы хвастаются ответственностью за свои ужасные поступки. Этому насилию нет конца», — пишет журналист Augsburger Allgemeine.

В одной из статей, посвященной жертвам погибших в Вербное воскресенье, Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет: «У этих христиан есть только один выход: полагаться на правительство, но с каждым жестом доброй воли, они делают себя еще уязвимей. Государству на них плевать».

Промежутки между терактами во всем мире становятся все короче, это давно уже признали не только западные страны, но и те христианские меньшинства, проживающие в мусульманских странах, которые из-за страха быть убитыми за веру не могут спокойно жить, сообщает Passauer Neue Presse.

Международный исламский терроризм — это уже не преувеличение, но и не должно делать человечество покорными. Мы должны бороться, потому что за последние годы уже тысячи христиан стали жертвами терроризма, добавляет Der Spiegel.