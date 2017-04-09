Цхинвал, 10 апреля, 2017, 01:26 — ИА Регнум.



Флаг Южной Осетии

На прошедшем в Южной Осетии референдуме о введении равнозначного названия страны «Государство Алания» инициативу о переименовании поддержали 78,2% граждан. Об этом 9 апреля сообщила журналистам председатель Центральной избирательной комиссии республики Белла Плиева.

По итогам обработки 35% протоколов за переименование высказались 78,2% граждан, против — 21,8%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов лидирует на президентских выборах в республике, набирая 48,7% голосов. Действующий глава Леонид Тибилов на втором месте с 26,5% голосов.