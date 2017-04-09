Лондон, 9 апреля, 2017, 17:38 — ИА Регнум.

«Очень обидно, когда даже Трамп принимает вас за шута», — таким заголовком издание бьет с главной страницы своей интернет-версии. — Кремль считает Бориса Джонсона «лживым пуделем», который несет чушь, лишь бы не поехать на московский саммит. Британские депутаты обвиняют главу МИД в том, что он принимает заказы от Госдепа и действует только согласно директивам, спускаемым ему из Вашингтона. Джонсон объяснил, что своим отказом он позволил Рексу Тиллерсону донести четкое послание Путину, однако критики Джонсона считают, что им управляют из-за «лужи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

"Кстати, «вашингтонским пуделем» Бориса Джонсона окрестили его противники, живущие в Британии», — отмечают корреспонденты Глен Оуэн и Ян Галлахер.

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